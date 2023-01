EFL Cup, Quarts de finale : Southampton fait tomber Manchester City, Nottingham Forest complète le dernier carré

Au lendemain des qualifications de Manchester United (3-0 contre Charlton) et Newcastle (2-0 contre Leicester), les deux derniers quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise ont donné lieu à une surprise. Au St-Mary Stadium, la lanterne rouge de Premier League Southampton a battu Manchester City (2-0).

L’international espoir français Sekou Mara a lancé les Saints (1-0, 23e), avant que le Malien Moussa Djenepo ne double la mise (2-0, 28e). Les entrée de Kevin De Bruyne et Erling Haaland, en seconde période, n’auront rien changé. Vainqueurs de 4 des 5 dernières éditions de la League Cup, les Citizens loupent le dernier carré. Outre Manchester United, Newcastle et Southampton, Nottingham Forest (15e de PL) a dominé Wolverhampton (19e), aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b). Ruben Neves et Joseph Hodge ont manqué leur tir. Les demi-finales, disputées en matches aller-retour, auront lieur les 23 et 30 janvier.

