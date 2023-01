League Cup : Manchester United et Newcastle en demi-finale après leur victoire sur Charlton et Leicester

Après la FA Cup, la League Cup reprenait ses droits ce mardi avec deux rencontres programmées à 21h. D’un côté, un match 100% Premier League avec le duel entre Newcastle et Leicester. Dans l’autre rencontre, Manchester United recevait le Charlton Athletic, pensionnaire de l’EFL League One (troisième division anglaise), à Old Trafford. A Saint James’ Park, la première période était assez rythmée mais aucune des deux équipes n’arrivait à prendre l’ascendant.

Au retour des vestiaires, la rencontre se décantait. Dan Burn ouvrait le score à l’heure de jeu après une offrande de Joelinton (61e, 1-0). Une dizaine de minutes plus tard, le passeur se muait en buteur en fin de match après un bon travail de Miguel Almiron (72e, 2-0). De son côté, Manchester United s’imposait en deux temps face au Charlton Athletic grâce à la réalisation d’Antony en première période (21e, 1-0), puis un doublé de Marcus Rashford en fin de rencontre (90e et 90e+4, 2-0 et 3-0). Grâce à leur victoire, Manchester United et Newcastle sont en demi-finale.

