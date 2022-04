Liverpool : ils sont tous Reds dingues d'Ibrahima Konaté

La suite après cette publicité

L'adjectif titanesque ne devrait pas le déranger en tant que grand fan de la série d'animation "L'attaque des Titans". Arrivé pourtant assez discrètement du RB Leipzig pour Liverpool lors du dernier mercato estival, Ibrahima Konaté (22 ans) a pourtant fait preuve de personnalité dès qu'il a revêtu le maillot des Reds. Alors que la saison dernière la longue blessure de Virgil van Dijk avait perturbé l'équilibre de l'équipe des bords de la Mersey et qu'il fallait apporter une alternative à Joël Matip et Joe Gomez dont la fragilité physique a parfois porté défaut, l'ancien Sochalien s'est mis dans le ton. Pourtant, comme la majorité des recrues de Jürgen Klopp ces dernières années - et dont l'exemple le plus probant est Fabinho - Ibrahima Konaté a déjà dû se fondre dans le moule. Alors que lors des saisons 2019/2020 (11 matches) et 2020/2021 (21 matches), son temps de jeu avait été assez limité suite à des problèmes physiques, Ibrahima Konaté passait un vrai test en allant à Liverpool. Surtout que les Reds n'avaient pas hésité à mettre 40 millions d'euros sur la table.

Devancé par Joël Matip et Joe Gomez dans la hiérarchie derrière l'indéboulonnable Virgil van Dijk, l'international espoir français a dû patienter pour faire ses débuts lors de la 5e journée lors d'une large victoire contre Crystal Palace (3-0). Une première prestation réussie suivie d'une autre probante en Carabao Cup contre Norwich City (3-0). Finalement, c'est contre Manchester United le 24 octobre dernier en Premier League qu'il a eu la possibilité d'exprimer. Peu avant le match, Trent Alexander-Arnold valorisait son coéquipier : «c’est un défenseur très athlétique. C’est comme si les défenseurs centraux devenaient les nouveaux ailiers aujourd'hui. La vitesse que prennent ces défenseurs centraux est incroyable. Quel athlète ! Sa puissance, sa vitesse… Il est encore si jeune, mais il a tellement de potentiel. Il y a beaucoup de concurrence pour les places à son poste, mais il a l’air d’être un très bon élément pour nous.» Sur le terrain d'Old Trafford lors d'une démonstration 5-0, il a totalement mangé l'attaque des Red Devils tout en formant un joli duo avec Virgil van Dijk.

Liverpool n'a jamais perdu avec Ibrahima Konaté

Jouant un peu plus par la suite, il a pris part à des matches importants comme Tottenham (2-2) et Chelsea (2-2) en Premier League, mais il a aussi été titulaire lors de 5 des 6 derniers matches de Liverpool en Ligue des Champions. En 22 matches disputés, c'est simple, il a connu 16 victoires et 6 nuls (dont 2 victoires aux TAB) pour 0 défaite. Un statut de talisman précieux qui brille particulièrement bien ces dernières semaines. Contre Benfica en Ligue des Champions, il a marqué un but sur corner lors des deux matches et même s'il a commis une boulette à l'aller, il dispose d'une réelle capacité à se remettre vite dans la partie. Samedi dernier, en demi-finale de FA Cup, il a encore marqué sur un coup de pied de coin contre Manchester City lors d'une victoire 3-2. Encore une fois solide aux côtés de Virgil van Dijk, il confirme qu'il y a une réelle concurrence entre lui et Joël Matip pour évoluer aux côtés du Néerlandais.

D'ailleurs, au micro de la BBC après le match contre Manchester City, Virgil van Dijk a loué le niveau de son jeune coéquipier : «il est très impressionnant. Il a eu un grand impact, il travaille très dur tous les jours, il a une très bonne mentalité et son abattage est incroyable. Il est encore tellement jeune, mais c'est incroyable comme il est déjà bon. Tout le monde à Liverpool doit se rendre compte de ce qu'il apporte, l'avenir est radieux.» Un enthousiasme partagé également par le coach des Reds Jürgen Klopp. Après la rencontre, le technicien allemand a loué son apport offensif : «Ibou a marqué son troisième but pour sa troisième titularisation d'affilée si je ne me trompe pas. Ce qui est aussi très utile. Les coups de pied arrêtés sont très importants, surtout quand les équipes se concentrent un peu plus sur Virgil (Van Dijk) donc il est très important que le deuxième joueur ciblé puisse s'en servir. Il l'a fait trois fois maintenant, c'est vraiment cool.»

Pourtant, certaines critiques interviennent à l'image de celle laissée en mars dernier par Mark Lawrenson, un ancien défenseur des Reds : «je pense juste que défensivement si vous regardez hier (lors de la victoire 1-0 à Nottingham Forest en 1/4 de finale de FA Cup ndlr) et si vous avez également regardé West Ham, il disparaît parfois de sa position et aussi bon que soit Van Dijk, il ne peut pas mettre son doigt dans la digue à chaque fois que quelque chose se passe.» Payant parfois son excès d'engagement et sa volonté d'initier les offensives de son équipe par l'arrière, Ibrahima Konaté montre certains défauts à corriger. Pour autant, l'image globale reste positive. Alors que les Reds jouent ce mardi contre Manchester United (rencontre à suivre sur notre live commenté) et vont affronter un calendrier titanesque par la suite (finale de FA Cup contre Chelsea, demi-finale de Ligue des Champions contre Villarreal et possible finale contre le Real Madrid ou Manchester City ainsi que des matches contre Everton, Newcastle, Tottenham, Aston Villa, Southampton et Wolverhampton en championnat), Liverpool aura bien besoin d'un Ibrahima Konaté à son meilleur niveau. Un seul mot d'ordre : Tatakae, Tatakae, Tatakae (mot japonais voulant dire "Bats-toi" utilisé dans l'Attaque des Titans).