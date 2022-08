Le Stade Rennais se mêle à la course pour Boubakary Soumaré

La suite après cette publicité

Parti du LOSC pour Leicester l'été dernier pour 20 millions d'euros, le milieu de terrain franco-sénégalais Boubakary Soumaré s'est rapidement imposé dans l'équipe de Brendan Rodgers avant d'avoir moins de temps de jeu en seconde partie de saison (30 rencontres toutes compétitions confondues, 1 passe décisive). Malgré cela, le natif de Noisy-le-Sec garde une belle cote dans l'Hexagone.

En effet, nous vous informions en juillet que l'AS Monaco en avait fait sa priorité pour remplacer numériquement Aurélien Tchouameni, transféré au Real Madrid pour 100 millions d'euros bonus compris, et avait même transmis sa première offre aux Foxes. Cependant, la complexité du dossier et la signature récente de Mohamed Camara compliquent grandement l'opération.

Rennes veut se positionner sur Soumaré

Selon nos informations, un autre club de Ligue 1 n'est pas insensible au profil de Boubakary Soumaré : le Stade Rennais. Engagé en Ligue Europa cette saison, le club breton a réalisé quelques investissements (Theate, Kalimuendo) pour renforcer son effectif et pallier les départs estivaux. Et pour étoffer l'entrejeu de Bruno Genesio, le SRFC lorgne l'ancien Titi de 23 ans, un intérêt qui n'est pas récent.

En effet, la direction sportive menée par Florian Maurice l'observe depuis un bon moment et veut passer à l'action cet été. Leicester ne va pas lâcher son joueur, sous contrat jusqu'en 2026, pour moins de 20 millions d'euros, un prix qui avait déjà découragé l'ASM. De plus, les dirigeants anglais ne veulent pas entendre un prêt et ne laisseront partir leur milieu qu'en cas de transfert sec. D'autres écuries dont les noms n'ont pas filtré sont aussi séduites par Soumaré. Affaire à suivre.