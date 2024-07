La première décision remarquée du Real Madrid avec Kylian Mbappé

La nouvelle est tombée dimanche dans l’après-midi. Kylian Mbappé ne fera pas la tournée estivale américaine du Real Madrid, pendant laquelle les Merengues disputeront trois rencontres amicales, face à l’AC Milan, le FC Barcelone et Chelsea. Jude Bellingham, Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, entre autres, seront aussi absents de cette tournée étasunienne, toujours en vacances suite à leur participation à l’Euro.

Si certaines publications ibériques expliquaient que Kylian Mbappé était prêt à écourter ses vacances pour partir en terres américaines avec ses nouveaux coéquipiers, le staff du Real Madrid n’était pas spécialement chaud et préférait que l’attaquant tricolore profite de quelques jours de repos en plus après sa saison chargée. Et forcément, cette décision fait parler dans la presse espagnole.

Une absence remarquée

« L’expédition blanche ne comptera pas sur la nouvelle recrue de cette saison, Kylian Mbappé, qui continuera à profiter de ses vacances avec le reste des internationaux », souligne le quotidien Marca. Mbappé intègrera donc le groupe le 7 août prochain. Ce n’est pas forcément une énorme surprise, mais beaucoup nourrissaient vraiment l’espoir de le voir à l’œuvre sans devoir attendre ce 14 août et ce match de Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta.

Comme l’indique Relevo, cette absence, couplée à celle de Vinicius Jr aussi, a des conséquences financières pour le club. Alors que ce premier duel estival face à l’AC Milan se jouera dans 3 jours, il y a plus de 6.000 places à vendre encore dans le stade de Chicago. Beaucoup de fans du Real Madrid du continent américain attendaient de voir Mbappé à l’œuvre, et sont en quelque sorte déçus de son absence. « Le football est essentiellement devenu un business, un spectacle et un intérêt commercial qui auraient exigé que Mbappé fasse la tournée américaine de la Maison Blanche pour affronter Milan, Barcelone et Chelsea, mais la décision initiale est que la star française se repose », ajoute le journal El Debate. Il faudra donc encore attendre…