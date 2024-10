Arsenal punit le PSG

Cette fois, on entre dans le vif du sujet. Après un galop d’essai peu convaincant face à Girone au Parc des Princes et une victoire obtenue au forceps grâce à une erreur du portier adverse, le PSG se déplace sur la pelouse d’Arsenal, pour son premier véritable choc européen de la saison. Face aux Gunners de Mikel Artera, la tâche sera autrement plus ardue. Déjà parce qu’ils n’ont pas perdu un match cette saison malgré un calendrier copieux (Tottenham, Aston Villa, Manchester City). Mais aussi parce que le PSG avait dévoilé ses faiblesses à l’extérieur la saison passée en Ligue des Champions.

Arsenal bat le PSG, cote à 1,75

Les cotes ne mentent pas et un coup d’oeil sur celles proposées pour Arsenal-PSG prouvent que c’est bien le club anglais qui est le favori de cette rencontre. Pas de défaite cette saison, malgré seulement 2 matches disputés à domicile, et en plus l’envie d’oublier le 0-0 concédé il y a deux semaines contre l’Atalanta pour la 1ère journée de la compétition. Côté PSG, chaque déplacement européen effectué la saison passée a été délicat, avec des défaites à Newcastle, Milan ou encore Dortmund.

Arsenal mène à la mi-temps, cote à 1,88

Historiquement donc, le PSG a du mal à l’extérieur en Coupe d’Europe. Et on imagine bien les Gunners mettre une pression d’enfer d’entrée de jeu dans la camp parisien. C’est pourquoi nous misons sur des Gunners qui mènent à la pause. Malgré l’absence notable d’Odegaard, Mikel Arteta peut compter sur un secteur offensif fourni, avec Havertz, Gabriel Jesus, Saka, Trossard ou encore Martinelli.

But de Randal Kolo Muani, cote à 4,50

Toutefois, le PSG trouvera probablement la faille, malgré la solide défense incarnée par le duo Gabriel-Saliba dans l’axe. Alors que Gonçalo Ramos est toujours blessé,Asensio incertain et qu’Ousmane Dembelé n’a pas été retenu dans le groupe par Luis Enrique, Randal Kolo Muani pourrait surgir. L’attaquant international français brille souvent dans les rencontres où on ne l’attend pas, et il sait utiliser sa détermination pour surprendre les défenses adverses.

