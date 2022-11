Man City - Séville : les compositions officielles

Manchester City accueille le FC Séville ce mercredi soir (21h) pour la dernière journée du groupe G de la Ligue des Champions : une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato. Déjà qualifiés et assurés de finir en tête du groupe, les Citizens veulent profiter de ce dernier match pour continuer à engranger de la confiance. En face, les Sévillans n'ont plus rien à jouer non plus, ils finiront quoi qu'il arrive à la 3e place et seront reversés en Europa League. Au match aller, les hommes de Pep Guardiola l'avaient largement emporté 4-0 en terres andalouses.

Pour ce match sans véritable enjeu, les deux coachs ont fait tourner. Surtout côté Guardiola, avec les deux jeunes Rico Lewis et Cole Palmer et le gardien remplaçant Stefan Ortega. Le technicien espagnol a laissé quelques cadres au repos en vue du championnat. Jorge Sampaoli fait notamment confiance à Karim Rekik et Rafa Mir. Le buteur espagnol de 25 ans évoluera seul à la pointe d'attaque, devant deux lignes compactes avec pour objectif de réduire les espaces.

Les compositions officielles :

Man City : Ortega - Lewis, Dias, Laporte Gómez - Gündoğan, Palmer, Foden - Mahrez, Alvarez, Grealish.

FC Seville : Bounou - Montiel, Carmona, Marcao, Rekik, Acuña - Gomez, Rakitic, Delaney, Isco - Rafa Mir.

