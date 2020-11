EdF, PSG : Kylian Mbappé va jouer face à la Suède

La suite après cette publicité

Samedi soir face au Portugal, la France a sorti une belle prestation. Une victoire 1-0 qui permet aux Bleus d'avoir sécuriser leur ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations. Mais surtout, l'équipe de Didier Deschamps a convaincu dans le jeu, ce qui n'avait pas toujours été le cas ces dernières années. Les devoirs sont faits, avec brio donc, mais la trêve n'est pas terminée pour autant. Avant de revenir dans leur club respectif, Paul Pogba, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté et compagnie vont défier la Suède demain soir (20h45, à suivre en direct sur Foot Mercato, dans un match sans véritable enjeu. Une question se pose cependant : Kylian Mbappé, absent face aux Lusitaniens, sera-t-il de la partie ?

Avant ce duel un peu anecdotique, le sélectionneur national était présent devant les médias en conférence de presse. « Kylian va bien, il a fait la séance collective hier. On a fait les choses progressivement pour l'amener à être disponible. Il va faire la séance aujourd'hui. Je prendrai le temps de discuter avec lui. Il y a les deux options avec les avantages et les inconvénients. Je déciderai en fonction de ce qui est le mieux pour l'équipe et pour lui. Il voulait être présent pour le match de demain et si tout se passe bien, il le sera », a répliqué Deschamps. Reste à savoir s'il sera titulaire ou s'il entrera en cours de match. Pas sûr que du côté de Paris, on apprécie tout ça, avec les échéances importantes qui arrivent.