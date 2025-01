Midtjylland : ça bouge pour Emiliano Martinez

Midtjylland regorge souvent de footballeurs de talent. Le club danois abrite actuellement un certain Emiliano Martinez, homonyme du gardien de but argentin que la France aime détester. Lui est milieu de terrain et de nationalité uruguayenne. Surtout, il se fait sa place en Superliga et attise la curiosité.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, il y a des intérêts concrets en provenance de clubs sud-américains mais aussi de Serie A. Midtjylland serait même déjà en négociations avancées avec au moins un club. Emiliano Martinez a même des chances de devenir le milieu défensif le plus cher de l’histoire du Danemark si cela venait à se concrétiser.