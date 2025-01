La promesse de João Félix à Cristiano Ronaldo

João Félix (25 ans) souhaite que 2025 soit l’année de sa renaissance. Le Portugais s’est d’ailleurs confié sur le sujet au micro de TNT México. Ses propos sont relayés par Relevo. «Des objectifs pour 2025 ? J’espère jouer, profiter et être heureux. J’essaie toujours de faire de mon mieux pour aider l’équipe. C’est ce que je vais faire, que je joue beaucoup ou peu. Quand on aura besoin de moi, je serai là pour aider. J’aime les idées de jeu de l’entraîneur, je pense qu’elles me favorisent.»

Outre son club, l’ancien joueur de Benfica et de l’Atlético de Madrid a aussi évoqué ses ambitions en sélection portugaise. En effet, il souhaite "donner" une Coupe du monde à son compatriote Cristiano Ronaldo (39 ans). «Je pense que oui, tout indique oui (qu’ils joueront en sélection ensemble en 2026, ndlr). Il a ce rêve de gagner la Coupe du monde (…) c’est pour ça que nous allons faire ça, lui offrir ce prix, parce que je pense que c’est la seule chose qui lui manque.» CR7 appréciera, lui qui rêve de gagner le Mondial avec son pays.