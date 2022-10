Ballon d'Or 2022 : la France n'a plus d'équivalent

Lors de cette 66ème cérémonie qui a eu lieu au théâtre du Chatelet, Karim Benzema a remporté son premier Ballon d'Or. L'attaquant tricolore est le premier joueur français à le faire depuis Zinedine Zidane en 1998 après le sacre de l'Equipe de France la même année. Une belle consécration pour le joueur de 34 ans qui devient également le joueur le plus âgé à gagner le Ballon d'Or depuis Stanley Matthews à 41 ans et 321 jours.

Mais surtout, la France compte désormais cinq vainqueurs différents, aucun autre pays n'ayant fait mieux à l'heure actuelle, dont Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022) donc.

5 - Karim Benzema has won his first Ballon d'Or, becoming the first French player to do so since Zinedine Zidane in 1998. France have now five different Ballon d'Or winners, with no other country having more. Gold. #BallonDor pic.twitter.com/mq7UfvHACP