Metz - OL : les compositions sont tombées

La 36e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel entre la lanterne rouge, le FC Metz, qui se retrouve face à l'Olympique Lyonnais (7e). A domicile, les Mosellans s'organisent en 5-3-2 avec Marc-Aurèle Caillard dans les cages derrière William Mikelbrencis, Lenny Lacroix, Kiki Kouyaté, Sikou Niakaté et Thomas Delaine. Positionné en sentinelle, Vincent Pajot est épaulé par Boubacar Traoré et Pape Matar Sarr. Enfin, Didier Lamkel Zé et Nicolas De Préville sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Gones s'articulent en 4-2-3-1 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Devant lui, Malo Gusto, Jérôme Boateng, Castello Lukeba et Emerson Palmieri forment la défense. Le double pivot est constitué de Thiago Mendes et Houssem Aouar. Seul en pointe, Moussa Dembélé est soutenu par Tetê, Lucas Paqueta et Karl Toko-Ekambi.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

FC Metz : Caillard – Mikelbrencis, Lacroix, Kouyaté, Niakaté, Delaine – Traoré, Pajot, Sarr – Lamkel Zé, De Préville

Olympique Lyonnais : Lopes – Gusto, Boateng, Lukeba, Emerson – Mendes, Aouar – Tetê, Paqueta, Toko Ekambi – Dembélé

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.