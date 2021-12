PSG : Leonardo annonce la couleur pour le mercato d'hiver et le dossier Xavi Simons

La suite après cette publicité

Plutôt discret dans les médias ces derniers temps, le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’est rendu dernièrement à la Sorbonne pour y rencontrer des étudiants en master et donner une conférence sur le thème « économie et gestion des clubs internationaux ». À cette occasion, il n’a pas échappé aux questions sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Un exercice face auquel il ne s’est pas débiné. Mais Leonardo a également évoqué le mercato hivernal. Et si le PSG cherche à dégraisser, il ne souhaite pas forcément se renforcer. « Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement. (…) Le mercato fait rire de temps en temps. Tu as des choses planifiées et quand il commence, il se passe des choses que tu n’attendais pas », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Le Parisien.

Simons veut rester, mais…

Enfin, le dossier Xavi Simons a aussi été mis sur la table. Pour rappel, le jeune milieu de terrain âgé de 18 ans est libre de tout contrat en juin prochain. Très peu utilisé par Mauricio Pochettino, le Batave a bien reçu une offre de prolongation de la part des Rouge-et-Bleu, mais il souhaite avoir une garantie sur son futur temps de jeu. Dans le cas contraire, il pourrait faire son retour au FC Barcelone.

Mais selon Leonardo, Simons ne veut pas plier bagage. Sauf que l’affaire n’est pas facile. « Il veut rester, et c’est normal qu’il veuille un projet sportif. (…) C’est difficile de lui donner, dire que demain ce sera ça, dans un mois ça, dans un an merveilleux. Impossible. Mais aujourd’hui, le règlement met le club dans une situation vulnérable. » Et pour le moment, le clan Simons joue clairement la montre.