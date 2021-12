PSG : Leonardo garde toujours espoir pour la prolongation de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Les jours passent et le Paris Saint-Germain risque d'avoir de plus en plus la pression. Alors que son contrat se termine à la fin de la saison, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Le numéro 7 parisien, qui voulait partir l'été dernier, semble pour le moment focalisé sur sa saison avec les Parisiens puisque RMC avançait récemment que le principal concerné n'allait prendre aucune décision sur son avenir avant la double confrontation de Ligue des Champions contre le Real Madrid en huitièmes de finale, en février et mars 2022.

Néanmoins, le temps presse pour les dirigeants du Paris SG puisque dès le 1er janvier, le champion du Monde 2018 pourra négocier librement avec d'autres écuries, alors que tout le monde sait que les Merengues le veulent depuis des mois. Du coup, comment va se terminer cette histoire ? Personne ne le sait aujourd'hui mais chez les vice-champions de France, l'espoir est toujours là.

Leonardo : «on va voir»

Invité à échanger avec plusieurs élèves de l'Université de La Sorbonne, à Paris, jeudi soir, le directeur sportif du PSG Leonardo a rapidement été questionné sur l'actualité du club parisien même si le thème de cette conférence était «Economie et gestion des clubs internationaux». Et comme le rapporte RMC Sport ce vendredi, le Brésilien n'a pas botté en touché au moment de répondre à une question clair : «où en est le dossier Kylian Mbappé ?»

«Kylian est formidable vous savez. Il est différent, unique. Vous savez ce qu’on veut... Ça c’est clair. On va voir», a juste lâché l'ancien directeur sportif de l'AC Milan. Leonardo et le PSG gardent donc toujours espoir de prolonger l'international français (53 sélections, 24 buts). Une petite phrase qui risque cependant de faire réagir à quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal, et donc des débuts de possibles négociations entre Kylian Mbappé et d'autres écuries européennes.