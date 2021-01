Athletic Bilbao : Marcelino Garcia est le nouvel entraîneur

Après avoir décidé de licencier son entraîneur Gaizka Garitano plus tôt ce dimanche malgré sa victoire face à Elche, l’Athletic a déjà trouvé son successeur. Le club basque a annoncé que Marcelino Garcia serait le nouvel entraîneur. Il signe un contrat jusqu'au 30 juin 2022.

L’ancien entraîneur de Valence va donc retrouver un club un an et demi après son limogeage des Oranges et Noirs. Il avait remporté la Coupe du Roi en 2019. Avec ce choix, Bilbao mise sur un technicien expérimenté puisqu’il a déjà entraîné plus de 320 fois en Liga. L’annonce du staff et la présentation officielle devrait intervenir dans les prochains jours a précisé le club dans un communiqué.