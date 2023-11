OM : le réveil de Geoffrey Kondogbia est attendu !

L’Olympique de Marseille s’est offert un renfort de choix cet été en provenance de l’Atlético de Madrid. En effet, le milieu de terrain centrafricain Geoffrey Kondogbia venait renforcer l’effectif du futur déchu Marcelino, qui voyait en lui un élément parfait pour former le double pivot qu’il souhaitait mettre en place chez les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Mais ses débuts étaient plus compliqués, puisqu’il lui avait suffi un peu plus d’une heure de jeu pour écoper de deux avertissements face au Panathinaïkos en 3e tour préliminaire de la Ligue des champions et laisser les siens à 10 contre 11, avant de rater le retour à domicile une semaine plus tard. Ses retrouvailles avec la Ligue 1 - qu’il avait connue avec le RC Lens et l’AS Monaco, positionné aux côtés du capitaine Valentin Rongier, étaient encourageantes mais vite enrayée par une sortie sur blessure à Metz (2-2), en raison d’une entorse du genou.

La suite après cette publicité

Son corps lui jouait encore des tours quelques semaines, avec une douleur aux adducteurs l’éloignant des terrains pendant le limogeage de Marcelino et l’arrivée de Gennaro Gattuso, dans un fond de marasme institutionnel et de tensions avec les groupes de supporters. Si sa dynamique a été brisée par ces nombreux pépins physiques, l’international (11 sélections, 2 buts) a conscience de cette fragilité l’empêchait de donner le meilleur de lui-même sous le maillot bleu ciel et blanc : «je me sens mieux, c’est vrai que j’ai eu pas mal de pépins physiques. Sur l’aspect global, je suis content d’être ici. Les pépins m’ont empêché d’enchaîner les matchs, alors que j’ai besoin d’enchaîner pour me sentir bien. J’espère aider l’équipe du maximum que je peux», a-t-il déclaré en conférence de presse, avant de décrire sa nouvelle relation avec le champion du monde 2006, qui va diriger sa sixième rencontre face au LOSC ce samedi soir (21h).

À lire

OM : le groupe pour la réception du LOSC

«On voit automatiquement un changement avec Gattuso…»

En effet, le natif de Nemours a tenu à expliquer la philosophie de son nouveau technicien, qui a su amener un nouveau souffle dans l’effectif par le biais de sa communication. «Gattuso nous aide beaucoup sur la confiance, explique ensuite l’ancien Nerazzurro face aux journalistes. Il est arrivé et il nous donne cette confiance dont on a besoin. Quand il y a un changement de coach, il y a forcément un petit électrochoc. On voit automatiquement un changement. C’est un coach qui est dynamique, qui n’hésite pas à nous rentrer dedans quand il faut, il sait souffler le chaud et le froid. Il a vraiment cette capacité, c’est important pour un joueur aujourd’hui. Cela nous aide beaucoup et je pense que ça a fait la différence. Il sait comment nous parler, comment gérer cette température et quand il faut nous redonner la confiance.» Cette confiance, les Marseillais en avaient clairement besoin pour se relancer après les nombreuses critiques de leurs fans sur leur rendement et niveau de jeu en début d’exercice.

La suite après cette publicité

Avec l’arrivée de l’ex-international de la Squadra Azzurra (72 sélections, 1 but) à la tête de la formation olympienne, l’animation de l’entrejeu a également connu quelques remaniements, avec notamment un passage à trois milieux, qui facilitent le travail du joueur de 30 ans dans ce secteur : «le point positif de ce dispositif, c’est surtout les joueurs. On a affaire à deux joueurs qui ont une bonne lecture de jeu, de l’expérience. On compense ensemble, on se facilite la tâche. C’est l’atout majeur de jouer à trois avec des joueurs, qui ont une faculté de s’adapter, c’est beaucoup plus facile pour moi.» Après avoir enchaîné trois rencontres de rang, dont une titularisation à domicile durant la victoire face à l’AEK Athènes (3-1), Geoffrey Kondogbia espérera faire partie du onze de départ qui recevra les Dogues, afin de se relancer après la défaite à Nice en championnat et se rapprocher du podium. Et un ex-Colchonero en forme ne devrait que faire du bien à la Canebière.