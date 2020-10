Protocole sanitaire : Cristiano Ronaldo rattrapé par la patrouille ?

Lors de la trêve internationale, Cristiano Ronaldo a été testé positif au coronavirus avec son équipe du Portugal. Ayant reçu les résultats, le quintuple Ballon d'Or s'est empressé de rentrer à Turin avant de se placer en isolement. Mais Vincenzo Spadafora, le ministre de Sports italien, a déclaré que le Portugais n'avait pas respecté le protocole et était rentré en Italie contre l'avis des autorités sanitaires italiennes. Évidemment, CR7 a démenti et affirmé avoir respecté ce protocole.

Et cela aurait pu en rester là. Mais le ministre italien est revenu à la charge, affirmant à l'agence de presse de presse italienne ANSA que l'attaquant de la Vieille Dame faisait l'objet d'une enquête. Et il n'aura pas de traitement de faveur : « le talent de certains joueurs ne les autorisent pas à être arrogants, irrespectueux envers les institutions et à mentir. Cristiano n'a pas respecté le protocole. Il y a une enquête du parquet fédéral pour le prouver. Le virus nous a appris que personne n'est exempté, ce sont évidemment tous des gens qui ont essayé de respecter les protocoles autant que possible, mais la seule solution au final est de rester à la maison ».