Le vibrant hommage de Bixente Lizarazu à Franz Beckenbauer

Depuis lundi, l’Allemagne pleure Franz Beckenbauer, son Kaiser double champion du monde (en tant que joueur en 1974 et en tant qu’entraîneur en 1990). Pour le journal le Parisien, Bixente Lizarazu, qui l’a connu au Bayern Munich lors de son passage (entre 1997 et 2004), a voulu lui rendre hommage : « C’était vraiment un immense monsieur. J’ai rencontré des dizaines de personnalités du football dans ma vie. Beckenbauer, c’était vraiment celui qui montrait le plus de classe. Et sans chercher à impressionner. Il possédait un charisme fou. Je lui dois ma venue à Munich ».

Le champion du monde 98 poursuit : « Vraiment je suis très touché par sa disparition. Quelque part, c’est un pilier de ma vie et de mon histoire allemande qui s’effondre. Cela m’affecte beaucoup ». Bixente Lizarazu n’est pas le seul à lui avoir rendu un dernier hommage. Plus globalement, c’est le monde du football qui regrette l’une de ses légendes.