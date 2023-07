João Moutinho prêt à rebondir en Serie A ?

Malgré ses 36 ans, Joao Moutinho n’a pas l’intention de raccrocher les crampons. Celui qui a fait les beaux jours de l’AS Monaco entre 2013 et 2018 a décidé de résilier son contrat avec Wolverhampton, après cinq ans de bons et loyaux services. Désormais libre de s’engager où il le souhaite, le milieu de terrain portugais espère se trouver un dernier challenge. Et pourquoi pas en Italie ?

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sky Sport, relayés par O’Jogo, l’international portugais (145 sélections, 7 buts) a été proposé au Torino. Une piste que l’écurie italienne envisage avec sérieux dans la mesure où elle souhaite renforcer son milieu de terrain avant la reprise du championnat. La signature d’un joueur comme Joao Moutinho pourrait permettre aux Granata d’apporter de l’expérience dans l’entrejeu. À noter que les Piémontais sont sur le point d’enregistrer l’arrivée d’Adrien Tameze, en fin de contrat avec l’Hellas Vérone et dont la visite médicale est imminente, et ont également formulé une première offre pour Volodymyz Brazkho, jeune meneur de jeu du Dynamo Kiev.

À lire

Torino : visite médicale imminente pour Adrien Tameze