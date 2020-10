Incidents PSG-OM : Christian Gourcuff tacle Dimitri Payet

Si au final ni Neymar ni Alvaro Gonzalez n’ont été sanctionnés par la commission de discipline de la LFP, les incidents survenus lors de ce PSG-OM très électrique continuent de faire parler Et cet après-midi, c’est l’entraîneur dur FC Nantes, Christian Gourcuff, qui a été interrogé à ce sujet. Et pour le coach des Canaris, si la situation a dégénéré, c’est en grande partie à cause des chambardes survenus avant la rencontre, comme le tweet de Dimtri Payet.

« Cela a commencé avec Payet. Mais là cela a ressemblé à un jeu. On s’insulte mais ce n’est pas grave, on fait monter la sauce. Le chambrage n’a lieu d’être qu’avec des personnes de connivence. Il y a déjà une animosité idiote entre Paris et Marseille. Si on en rajoute en plus... Moi je chambre mes joueurs mais je ne me permettrais pas de chambrer mon ennemi », at-il confié en conférence de presse.