Valentin Rongier souligne la force de caractère de l’OM

Au terme d’une soirée intense et riche en rebondissements, l’OM s’est offert le scalp de l’OL (3-2) à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Valentin Rongier a souligné la réaction de ses coéquipiers et plus globalement le caractère du club marseillais. «Je pense que l’on fait ce métier pour ce genre de match. On savait que ça allait être une belle partie de football. En première mi-temps, on a eu un peu plus de mal à déployer notre jeu, parce que Lyon a bien joué défensivement. Mais il fallait que ça se passe comme ça, c’est un Olympico, ici chez nous. On est très contents du déroulement de la rencontre et qu’il y ait eu du spectacle», a tout d’abord indiqué le milieu phocéen au micro de DAZN.

Et d’ajouter : «malgré le premier but encaissé, on n’a rien changé, et c’est ce que nous demande le coach. Notre défaut cette saison, c’est qu’on a tendance à un peu se précipiter, à ne plus avoir d’ordre sur le terrain quand on encaisse un but. La clé ce soir, c’était de continuer à déployer notre jeu. C’est ce qui nous a permis de revenir au score. Évidemment, de toute façon, quand on joue un match ici ou à l’extérieur, on se doit d’être à 200%, quand on voit à quel point les supporters nous soutiennent. Dans tous les duels, on doit être là, au premier, au deuxième ballon. Ce soir, on a été meilleurs que Lyon là-dessus. Forcément, ça nous forge un caractère. L’équipe est nouvelle, certains ne connaissent pas encore le Vélodrome. Ce genre de soirée, ça nous marquera et ça nous fera répéter ce genre de résultat». Avec cette victoire précieuse, l’OM conforte sa 2e place.