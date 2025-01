PSG : Nasser Al-Khelaïfi avait tenté le coup Erling Haaland

La semaine dernière, Erling Haaland (24 ans) a signé un nouveau contrat de 9 ans et demi avec Manchester City. Le Norvégien compte donc s’inscrire dans la durée, lui dont le nom a souvent été cité au Real Madrid. mais le Paris Saint-Germain a aussi tenté le coup comme l’explique Le Parisien ce lundi soir. Le média français révèle que Nasser Al-Khelaïfi est tombé sous le charme du Cyborg, lors de la double confrontation entre Paris et le BVB en Ligue des champions en 2020. Avec Leonardo, qui était le directeur sportif à l’époque, il avait tâté le terrain auprès de son agent à cette époque, Mino Raiola, décédé en 2022, et du père du joueur, Alfie Haaland.

Ce dernier, qui a rencontré NAK à plusieurs reprises, était présent au Qatar durant la rééducation de son fils. Si les échanges ont été positifs avec le clan Haaland, qui a reçu une proposition intéressante du PSG, finalement l’arrivée de Lionel Messi dans la capitale a changé la donne. En effet, les Franciliens n’avaient plus assez de moyens pour l’opération Haaland. Quelques mois après, le Norvégien, qui était pressenti à Paris pour remplacer Mbappé à Paris, a signé à Manchester City. Un club qui va croiser la route du PSG mercredi soir en Ligue des champions.