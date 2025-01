Erling Haaland signe un contrat hallucinant de 9 ans et demi avec Manchester City !

Manchester City est lancé dans un mercato hivernal d’envergure, pour combler les manques criants aperçus depuis plusieurs semaines maintenant. Les défenseurs Vitor Reis et Kodir Khusanov et le milieu offensif Omar Marmoush sont ainsi attendus, et la presse italienne évoquait hier des discussions pour le latéral italien de la Juventus Andrea Cambiaso. Mais ce n’était visiblement pas tout.

The Athletic lâche ce matin une énorme information, qui va venir chambouler les plans de bien d’autres clubs. Manchester City est tombé d’accord avec Erling Haaland pour prolonger son contrat, qui s’achevait en 2027. Mais pas de deux ou trois ans. Non, le Norvégien s’est carrément engagé jusqu’en 2034, soit un nouveau contrat de 9 ans et demi ! L’information a été depuis officialisée par le club mancunien. À cette date, il sera alors âgé de 34 ans. Haaland vient donc de choisir de rester potentiellement jusqu’à la fin de sa carrière à Manchester City.

Plus de clause libératoire

Comme le précise The Athletic, qui ne dévoile aucun chiffre pour l’instant, il s’agirait là d’un des contrats les plus lucratifs de l’histoire de sport. Surtout, toutes les clauses de départ qui étaient intégrées au précédent contrat ont été supprimées. Il n’y aura donc pas de faille pour venir chiper l’attaquant à Manchester City au cours des prochaines années à un prix intéressant. Ce qui ne fera pas plaisir au Real Madrid et au FC Barcelone, qui ont souvent lorgné Haaland ces dernières années.

Ce nouveau contrat prouve aussi l’ambition de Manchester City sur la prochaine décennie, alors qu’il traverse une période de crise sans précédent depuis son rachat en 2008, entre les mauvais résultats actuels, l’incertitude autour de l’avenir de Pep Guardiola et les infractions au fair-play financier qui font peser la menace de lourdes sanctions. Erling Haaland, âgé de 24 ans, se sent très bien à Manchester et le démontre en s’engageant sur une très longue durée.