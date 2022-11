Australie : Mathew Leckie et ses coéquipiers n'ont jamais douté de la qualification

La suite après cette publicité

Après la victoire de l'Australie sur le Danemark (1-0) lors de l'ultime journée de la phase de poules , synonyme de qualification pour la suite de ce Mondial, le buteur providentiel australien Mathew Leckie a confié ses impressions au micro de BeIn Sport. Le joueur de 31 ans était persuadé que la sélection australienne avait ses chances dans ce groupe D. «Oui bien entendu aujourd'hui nous sommes contents mais l'équipe que nous sommes y a cru depuis le premier jour. Nous savions qu'il était possible de se qualifier quand nous sommes arrivés dans cette poule. Même après le mauvais résultat contre la France nous avions encore deux matchs pour réussir et nous avons réussi» a tout d'abord confié le sauveur de l'Australie.

Mathew Leckie a ensuite confié que l'esprit d'équipe était la principale raison de cette qualification. «Il y a eu des doutes en effet mais aujourd'hui c'est la journée ou nous avons montré l'équipe que nous sommes. Oui ce n'était pas un match facile mais nous avons montré l'envie que nous avons en tant qu'équipe de lutter, d'y aller, revenir pour défendre et attaquer en tant que groupe. Et c'est vraiment là que cette équipe peut montrer ce qu'elle vaut et peut s'entraider. Nous avons vraiment une très bonne atmosphère au sein du groupe et c'est pour ça qu'on a gagné» a notamment conclu le numéro 7 des Socceroos.