AS Monaco : les débuts historiques de Mika Biereth

«L’ambition de l’AS Monaco est grande, et dès que j’ai eu connaissance de l’intérêt que le Club portait pour moi, j’ai tout de suite voulu venir et je n’avais plus que ça en tête ! Je veux poursuivre l’héritage des attaquants passés ici». Voici ce que déclarait Mika Biereth lors de sa conférence de présentation. Arrivé sur le Rocher le 11 janvier dernier en provenance de Sturm Graz, l’attaquant danois de 22 ans n’a d’ailleurs pas tardé à joindre les actes à la parole. Dans le sillage des plus grands buteurs du club de la Principauté, le droitier d’1m87 réalise, en effet, des débuts sensationnels sous la tunique asémiste.

Dimanche, lors du récital offensif de l’AS Monaco face au FC Nantes (7-1) à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, le natif de Londres s’est ainsi offert un (nouveau) triplé retentissant (44e, 54e, 64e). De quoi égaler deux records dans l’élite du football français… En premier lieu, le numéro 14 de Monaco est devenu le premier joueur à inscrire deux triplés lors de ses cinq premiers matchs en L1 depuis 1954 et l’Autrichien Ernst Stojascal, alors avec le RC Strasbourg (1954-1957). Ensuite, au 21ᵉ siècle, Mika Biereth est le deuxième joueur à marquer 7 fois lors de ses cinq premières apparitions dans le championnat de France, après un certain… Zlatan Ibrahimovic.

Mika Biereth, du jamais vu !

Des débuts époustouflants permettant à la formation monégasque de pointer à la 4e place de Ligue 1 et de rester, plus que jamais, dans la course au podium. Interrogé au micro de DAZN après cette nouvelle performance XXL, le joueur formé à Fulham et passé par Arsenal ne pouvait que savourer. «Quand vous marquez trois buts, c’est une bonne soirée ! Mais je ne suis pas le seul à avoir aidé l’équipe aujourd’hui, c’est une bonne prestation globale, on a montré une belle réaction», confiait-il avant de se projeter sur le choc ô combien décisif contre Benfica.

«Maintenant, nous savons qu’il y a une rencontre importante mardi avec le retour de barrage de Ligue des Champions à Benfica. Nous devons à présent faire une mise au point de notre côté car nous sommes une bonne équipe avec des joueurs talentueux et nous voulons faire de notre mieux au Portugal. Ça va être compliqué là-bas, ils ont une bonne équipe avec de bons éléments offensifs et une bonne défense». Après la défaite 0-1 à l’aller, l’AS Monaco espère donc compter sur les prouesses de Mika Biereth pour poursuivre son rêve européen. Une chose est sûre, la nouvelle recrue asémiste, arrivée contre 13M€, a bien l’intention de marquer l’histoire.