Ligue 1 : l'AS Monaco se reprend et dispose du MHSC

Pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1, l'AS Monaco accueillait le MHSC au stade Louis-II. Battue samedi dernier par l'OL (2-0), l'ASM devait absolument se reprendre pour intégrer à nouveau la première partie de tableau. Côté héraultais, l'objectif demeurait limpide : confirmer la belle victoire obtenue face au RC Lens (1-0). Pour cette affiche de 17h05, Niko Kovac alignait un 4-4-2 avec le duo Volland, Ben Yedder en attaque. Olivier Dall'Oglio optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Germain en pointe.

Après une entame plutôt agréable, les Monégasques ouvraient le score juste avant le quart d'heure de jeu. Bien décalé sur la droite par Diop, Caio Henrique distillait un centre parfait dans la surface pour Volland qui ajustait de près Omlin (1-0, 12e). Les choses se compliquaient pour le MHSC qui encaissait un second but cinq minutes plus tard. Gelson Martins récupérait le ballon côté droit et alertait Volland. L'attaquant allemand centrait de l'extérieur du pied pour Ben Yedder qui concluait de la tête (2-0, 17e).

Gelson Martins libère Monaco

Sonné, le MHSC tentait de réagir et Mavididi après la demi-heure de jeu allumait la première mèche sans inquiéter pour autant Nübel (32e). Gênés par le pressing asémiste, les hommes de Dall'Oglio éprouvaient les pires difficultés à s'approcher des buts monégasques. Au retour des vestiaires, les ouailles de Kovac entraient dans une phase de gestion et le MHSC tentait désespérément de pousser son adversaire dans ses derniers retranchements. Malheureusement, Monaco assénait le coup de grâce à l'heure de jeu.

Bien décalé par Gelson Martins, Caio Henrique voyait sa frappe contrée revenir dans les pieds de Gelson qui poussait le ballon au fond des filets (3-0, 62e). Un troisième but qui sonnait le glas des espérances héraultaises en cette fin d'après-midi. La fin de match s'avérait tranquille pour les locaux qui se contentaient de rester disciplinés dans le jeu. Dans les dix dernières minutes, Montpellier bénéficiait d'un penalty pour une faute de Pavlovic dans la surface sur Gioacchini (80e). Savanier ne tremblait pas et réduisait le score pour le MHSC (3-1, 81e). Requinqués par cette réduction du score, les Héraultais partaient à l'assaut des buts monégasques, mais les coéquipiers de Ben Yedder tenaient bon. Grâce à ce cinquième succès de la saison, l'AS Monaco se hissait à la huitième place au classement. De son côté, le MHSC restait scotché au treizième rang.

