PSG : les mots forts de Marquinhos sur Luis Enrique

Ce samedi soir, le PSG a déroulé son football face à Lille (4-1). Une rencontre gérée parfaitement par la formation de Luis Enrique qui monte clairement en puissance, affichant un niveau de jeu bluffant. Après la rencontre, en zone mixte, le capitaine Marquinhos s’est exprimé sur les clés du succès parisien et a notamment souligné le travail effectué par son coach Luis Enrique.

«On a un coach exigeant, il veut que tout le monde soit bien. On a un banc d’une grande qualité. Si tu n’es pas bien, tu vas sur le banc et un autre jouera. Il y a une bonne dynamique et il ne faut pas se relâcher. Il n’y a pas de différences avec avant. Le coach s’appuie vraiment sur le collectif. Comme il l’a dit depuis le début de saison. Ce n’était pas facile quand il est arrivé. Il y a eu un travail à faire, pas à pas, petit à petit pour arriver là où est le groupe. On a eu des recrues qui ont fait du bien. Le coach nous comprend, connait nos forces et faiblesses et aide à travailler dessus. Il n’est jamais content et n’est jamais suffisant avec nous, il a toujours quelque chose à dire, à améliorer, ça nous pousse vers la bonne direction. Chaque entraîneur qui est passé, c’est l’histoire du club, je les respecte tous. Ils m’ont beaucoup aidé, les anciens joueurs aussi, mais c’est le passé. Il faut se concentrer sur maintenant. »