L’OM tente de faire revenir Alexis Sanchez

Le mercato estival 2024 de l’Olympique de Marseille est très rythmé. Après avoir enrôlé Ismaël Koné et Lilian Brassier, les Phocéens sont bien partis pour recruter le très critiqué Mason Greenwood. Une possible arrivée qui fait jaser puisque si le talent de l’Anglais est reconnu, son affaire de violences conjugales fait toujours tiquer les fans marseillais.

En revanche, la rumeur venue tout droit du Chili ne fera sûrement pas autant polémique. Hier soir, le journaliste Uriel Iugt a mis les supporters phocéens en état d’alerte en affirmant que l’OM aimerait faire revenir Alexis Sánchez. Mais ce n’est pas tout. Le joueur de 35 ans serait en train d’étudier cette possibilité, tandis que deux autres clubs seraient également sur le coup.

Sanchez, le retour

Il s’agit de l’Udinese, où Sanchez a évolué entre 2006 et 2011, et d’une autre formation française disputant la Ligue des Champions (Brest, voire Lille ?). Une information XXL relayée ce mardi par Sky Italia qui semble confirmer la nouvelle sans donner plus de précisions. À l’heure où l’avenir d’Aubameyang fait parler, un éventuel retour d’Alexis Sanchez aurait de quoi ravir plus d’un fan marseillais.

Libre de tout contrat après son come-back d’un an à l’Inter, Sanchez sort d’une saison mitigée avec les Nerazzurri (4 buts, 5 passes décisives en 33 matches). En revanche, le Chilien avait laissé de bien meilleurs souvenirs lors de son passage sur la Canebière en 2022/2023 (18 buts, 3 passes décisives en 44 matches), avant que la direction décide de ne pas le conserver. Une décision qu’elle semble regretter aujourd’hui.