Nantes : la réaction à chaud de Ludovic Blas

Le FC Nantes a réalisé une superbe prestation sur la pelouse de la Juventus Turin, et a arraché le match nul (1-1) grâce à un but de Ludovic Blas. Un Ludovic Blas loin d’être rassasié par ce bon résultat à l’extérieur.

« On n’a pas lâché. C’était dur car ils jouent très bien, c’est une bonne équipe, mais on est resté solide, on savait qu’il y avait quelque chose à jouer en contre. C’est sûr que ça fait plaisir. Ca récompense tout un travail. On a été solide défensivement et on a exploité les contres. Mostafa me la met bien et je finis », a-t-il exposé sur Canal Plus, avant d’évoquer le match retour. « Il va falloir faire le boulot à domicile, le plus dur reste à faire. » Rendez-vous la semaine prochaine.

