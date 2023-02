Barrages d’Europa League : Nantes accroche la Juventus, Monaco renverse le Bayer Leverkusen, Séville écrase le PSV

Ce jeudi soir, le FC Nantes jouait un match de prestige. Les Canaris se déplaçaient sur la pelouse de la Juventus pour le match aller des barrages de la Ligue Europa. La formation italienne, troisième de sa poule en Ligue des Champions derrière Benfica et le PSG, devait s’offrir le FC Nantes sur des rencontres aller-retour pour continuer en C3. Le challenge était élevé pour les hommes d’Antoine Kombouaré, en difficulté en championnat. Et sur le terrain, Nantes a fait bonne figure. Les coéquipiers d’Adrien Rabiot avait pourtant rapidement ouvert le score dans ce match. Après une merveille d’action collective, Di Maria lançait Chiesa qui remisait sur Vlahovic qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (12e).

Les Nantais semblaient peu inspirés dans cette rencontre et manquaient malheureusement de talent offensif pour vraiment perturber une défense de la Juventus qui ne forçait pas trop. En seconde période, la Juventus gérait tranquillement son avance, trop tranquillement puisque Nantes profitait du faux rythme pour égaliser. Sur une contre-attaque éclaire, Ludovic Blas, bien servi par Mostafa Mohamed, envoyait un missile dans la cage de Szczesny (1-1, 60e). Dans la foulée de ce but, Chiesa voyait sa frappe taper la barre puis le poteau d’Alban Lafont et le match s’enflammait complètement. Di Maria envoyait aussi un corner rentrant sur la barre nantaise quelques minutes plus tard. Mais les Nantais tenaient jusqu’au bout et accrochaient donc un très bon nul. Tout s’est joué à la dernière seconde puisque le VAR intervenait pour un possible penalty après une main dans la surface nantaise. Mais l’arbitre, après avoir consulté le VAR, décidait de ne pas siffler penalty pour la Juve (90e+6). Un soulagement pour Antoine Kombouaré qui repart de Turin avec un très bon nul.

Monaco renverse le Bayer, Séville déroule

Dans l’autre match qui concernait un club français, c’est l’AS Monaco qui se déplaçait sur la pelouse du Bayer Leverkusen de Moussa Diaby. Les Monégasques, en grande forme sur l’année 2023, ouvraient rapidement le score après un CSC du gardien Hrádecký (9e). Une entame parfaite mais malheureusement cela n’a pas suffi. L’ancien parisien Moussa Diaby, qui se montrait très dangereux côté allemand pendant le premier acte, finissait logiquement par égaliser juste après le retour des vestiaires (1-1, 48e). Les coéquipiers de Ben Yedder subissaient au retour des vestiaires et encaissaient un second but à l’heure de jeu par Florian Witz (2-1, 59e). On pensait alors que les Monégasques allaient sombrer. Mais dans ce match spectaculaire, Monaco confirmait sa grosse force mentale. Les hommes de Philippe Clément parvenaient à égaliser en fin de rencontre. C’est Diatta qui y allait de son but (et un sublime but). Et ce n’était pas fini. Dans les arrêts de jeu, Axel Disasi trouvait la faille et offrait la victoire à son équipe au terme d’un match très plaisant (3-2, 90e+3). Le club de la Principauté prend une belle option avant le retour qui se jouera donc à Louis II.

Enfin sur les deux dernières rencontres de la soirée, le Séville FC a déroulé face au PSV Eindhoven. La formation de Jorge Sampaoli a assuré à domicile avec une belle victoire (3-0). L’attaquant marocain Youssef En Nesyri ouvrait le score avant qu’Ocampos ne marque un but magnifique au retour des vestiaires. Dans la foulée, Gudelj trouvait aussi le chemin des filets et scellait la victoire des Sévillans qui prennent donc une grosse option sur la qualification. De son côté, le Sporting Portugal a été accroché, à domicile, par Midtjylland (1-1). Tout reste à faire pour les deux équipes.

