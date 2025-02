CdF : Saint-Brieuc a hâte de défier le PSG

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a placé le PSG sur la route des amateurs de Saint-Brieuc (National 2). Dernier rempart du Stade briochin, Franck L’Hostis - qui a notamment côtoyé Stéphane Ruffier au cours de sa carrière - n’a pas manqué d’afficher sa joie à quelques jours d’affronter la bande d’Ousmane Dembélé. «C’est magnifique, c’est top! C’est le tirage idéal. On a éliminé des clubs pros (Le Havre, Annecy, Nice…) et là ce sera encore un match de gala pour l’ensemble du club et de la ville. C’est vraiment super! Ce sera un honneur de se confronter pendant 90 minutes à des joueurs qui ont le niveau Ligue des champions. On va prendre beaucoup de plaisir, on va se battre avec nos armes, c’est ce qui fait le charme de la Coupe». Le portier de 34 ans a toutefois regretté de ne pas pouvoir recevoir l’ogre parisien dans «le petit stade à l’anglaise» de Fred-Aubert, là où Saint-Brieuc a renversé chez lui l’OGC Nice (2-1) pour se hisser pour la première fois de son histoire en quarts de finale de cette Coupe de France.

«C’est là qu’on fait des miracles depuis quatre tours, mais je crains que ce ne soit pas possible pour les quarts… Il y a des beaux stades à proximité, ce sera quand même bien», a notamment indiqué l’intéressé. Un discours semblable à celui tenu par son coach et président Guillaume Allanou, encore sur un petit nuage après l’exploit accompli face aux Aiglons : «ce n’est pas facile de redescendre sur terre ! Le PSG, c’est la cerise sur le gâteau. Ce sera un super coup de projecteur sur la ville. Il faudra essayer d’exister le plus possible dans ce match. Le stade ? Il y a des enjeux économiques, faire la meilleure recette possible… On va étudier les solutions qui vont se proposer à nous». A suivre…