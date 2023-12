Mondial des Clubs 2023 : Al Ahly élimine Al-Ittihad et rejoint les demi-finales

Stupeur pour Karim Benzema et ses coéquipiers d’Al-Ittihad. Alors que le club saoudien s’était qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde des Clubs 2023 en battant les Néo-Zélandais d’Auckland City (3-0), Al-Ittihad devait défier Al-Ahly, le vainqueur de la Ligue des Champions africaine. Et la partie ne s’est clairement pas passé comme prévu pour les Saoudiens, qui ont rapidement concédé l’ouverture du score de Maaloul (1-0, 21e).

La suite après cette publicité

Pire encore, Benzema manquait l’occasion d’égaliser en loupant un penalty dans la foulée et juste avant le retour au vestiaire (45e). En seconde mi-temps, El Shahat permettait aux Égyptiens de faire le break (2-0, 59e), avant que, quelques instants plus tard, Ashour n’assure la qualification (3-0, 62e). Une désillusion pour Al-Ittihad, éliminé malgré un but de Benzema, pour sauver son match (3-1, 90e+3). De son côté, Al-Ahly rejoint l’équipe brésilienne de Fluminense, victorieuse de la Copa Libertadores, en demi-finale.