Trophée des Champions : du très beau monde en tribunes pour PSG - Monaco

Un casting étoilé devrait garnir le stade 974 de Doha ce soir, et les stars devraient même presque être plus nombreuses en tribunes que sur la pelouse. Comme l’explique RMC ce dimanche, de nombreuses personnalités ont en effet prévu d’assister au Trophée des Champions entre le PSG et Monaco (17h30).

Parmi les invités VIP, de nombreux anciens joueurs du PSG vont ainsi répondre à l’appel, à l’image de Nicolas Anelka, Amara Diané, Claude Makélélé, Sergio Rico, Marco Verratti, Julian Draxler, ou encore Christophe Galtier, en poste au Qatar depuis la saison dernière. Kaba Diawara ou encore Didier Domi devraient également être de la partie.

