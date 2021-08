FC Barcelone : un club surveille toujours Antoine Griezmann !

La suite après cette publicité

« Il (Ronald Koeman, NDLR) veut que je joue un rôle plus important, mais rien ne changera pour moi, j'essaie d'aider l'équipe que ce soit en défense ou en attaque. Où qu'il me mette, je travaillerai ». Tels étaient les propos d'Antoine Griezmann après le match nul du FC Barcelone face à l'Athletic samedi soir (1-1). Une rencontre pendant laquelle le Français n'a pas spécialement brillé et a encore reçu de nombreuses critiques.

Une chose est sûre cependant, le FC Barcelone ne veut pas s'en séparer. Déjà, parce qu'il n'en a plus forcément besoin sur le plan financier, puisque les départs à venir de Miralem Pjanic et de Samuel Umtiti devraient a priori permettre aux dirigeants catalans de libérer suffisamment de masse salariale pour enregistrer le Kun Aguero. Mais aussi parce que Ronald Koeman apprécie le Français et compte sur lui.

Simeone insiste

Seulement, la célèbre émission El Chiringuito indique que son avenir n'est pas forcément à Barcelone... Et pour cause, l'Atlético de Madrid est toujours sur le coup. Après l'échange raté avec Saul il y a quelques semaines de ça, les Colchoneros sont toujours intéressés par leur ancien joueur et pourraient donc repasser à l'attaque rapidement, d'autant plus que la piste Dusan Vlahovic est tombée à l'eau. Jamais le champion d'Espagne n'a lâché son ancien numéro 7.

Et ça tombe bien, s'il devait partir, Griezmann n'accepterait de rejoindre que l'Atlético de Madrid, comme c'était déjà le cas en début de mercato. Reste maintenant à voir si les Rojiblancos passeront à l'attaque d'ici une semaine. Et toujours selon l'émission, pour les Colchoneros, c'est aussi très clair : Antoine Griezmann ou personne. Autant dire que ça peut encore bouger pour le Mâconnais dans les prochains jours...