Le Bayern Munich a 2 nouvelles cibles prestigieuses pour le mercato estival

Souvent, le Bayern a été synonyme de stabilité et de projet sportif bien géré. Mais en ce moment, les Bavarois naviguent en eaux troubles. Les troupes de Thomas Tuchel risquent bien de laisser filer le titre de champion d’Allemagne, puisque les Munichois sont deuxièmes à deux points du Borussia Dortmund, alors qu’il ne reste plus qu’un match de Bundesliga à jouer. Une catastrophe pour celui qui est, de loin, le plus grand club allemand. Surtout qu’en plus de ça, il y a aussi des soucis en interne, avec plusieurs joueurs qui veulent partir.

C’est le cas de Sadio Mané ou de Leroy Sané notamment, entre autres, alors qu’il y a aussi beaucoup de doutes sur l’avenir de joueurs majeurs depuis des années comme Joshua Kimmich ou Alphonso Davies. Il va donc y avoir du ménage dans l’effectif bavarois, et plusieurs joueurs devraient vite débarquer pour cette révolution que le club compte mener.

Deux opportunités de marché

Ce mercredi, les médias allemands dévoilent deux nouvelles pistes, alors que Tuchel a demandé l’arrivée d’un milieu de terrain et d’un attaquant. Si certains noms comme Declan Rice (West Ham) ou Mateo Kovacic (Chelsea) sont sortis pour l’entrejeu, ou Harry Kane (Tottenham) Victor Osimhen (Naples) pour le secteur offensif, les Munichois ont ajouté Adrien Rabiot et Julian Alvarez à leur liste.

Le milieu de terrain est en fin de contrat à Turin, et les récents déboires du club du Piémont, qui ne devrait pas disputer la prochaine Ligue des Champions à cause d’un retrait de points, devrait pousser le Français au départ. Ces dernières semaines, l’ancien du PSG avait notamment été annoncé en Angleterre, avec Manchester United et Newcastle comme principaux prétendants. Quant à l’attaquant argentin, le poste de titulaire est propriété d’Erling Haaland et le joueur formé à River Plate n’est pas considéré comme intransférable par les Cityzens. Vous l’aurez compris, le Bayern voit les choses en grand !