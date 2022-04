Real Betis-Valence : les compositions officielles

Soir de finale inédite à La Cartuja ! Le Bétis affronte Valence pour le titre en Coupe du Roi à 22h (une affiche à suivre en direct commenté). Les Andalous n'ont plus soulevé ce trophée depuis 2005. Valence de son côté avait remporté la Copa del Rey en 2019 face au FC Barcelone, tenant du titre jusqu'à ce soir.

Pour ce match de gala, le Bétis retrouve Claudio Bravo dans ses buts, et Bellerin et Moreno dans ses couloirs. Fekir est titulaire derrière Iglesias, assisté de Canales côté droit et Juanmi à sa gauche. Valence retrouve Guedes et Foulquier, titulaires tous les deux. Mamardashvili est dans les buts, Gaya capitaine. Diakhaby est le troisème français présent au coup d'envoi de cette finale.

Les compositions

Real Bétis : Bravo - Bellerin, Pezzella, Bartra, Moreno - Rodriguez, Carvalho - Canales, Fekir, Juanmi - Iglesias

Valence : Mamardashvili - Foulquier, Diakhaby, Paulista, Alderete, Gaya - Soler, Guillamon, Moriba - Guedes, Duro