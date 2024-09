Le PSG et Kylian Mbappé ont un rendez-vous capital

Après sept années de bons et loyaux services, mais aussi de polémiques, Kylian Mbappé (25 ans) a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid. Mais le capitaine des Bleus et le club de la capitale française n’en ont pas encore terminé. Ce n’est pas un secret, un conflit oppose les deux parties depuis quelques mois. En effet, KM9 réclame 55 M€ au PSG, qui ne lui a pas versé plusieurs mois de salaire (avril, mai et juin 2024) ainsi que sa prime de fidélité. Finalement, la commission juridique de la LFP a tranché en faveur du footballeur tricolore le 12 septembre dernier. Mais les champions de France ont rapidement annoncé qu’ils ne règleront pas la somme demandée par le clan Mbappé, qui pourrait donc aller devant les prud’hommes pour récupérer son dû.

Ce vendredi, L’Equipe fait un point sur le dossier. En effet, le quotidien sportif révèle que les deux parties vont se retrouver devant la commission nationale paritaire des recours de la Ligue de football professionnel (LFP) le mardi 15 octobre, dans l’après-midi. C’est cette instance qui gère à présent ce dossier houleux. Nos confrères précisent que si aucun accord n’est trouvé, un autre recours pourra être fait devant la commission supérieure de recours avant d’éventuellement aller plus loin et finir devant les prud’hommes. Le rendez-vous du 15 octobre est donc capital pour les deux camps.