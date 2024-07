Angleterre : Jude Bellingham est loin de faire l’unanimité dans le vestiaire !

Soirée difficile pour Jude Bellingham, comme pour le reste des joueurs des Three Lions. Mais de par son statut et son talent, le Madrilène était logiquement un peu plus attendu que les autres. Et il a déçu. Certes, il met un bon ballon en retrait pour Cole Palmer sur l’égalisation anglaise, mais en dehors de cette action, il a peu pesé sur la rencontre, semblant épuisé sur le plan physique.

De quoi ponctuer un tournoi pendant lequel il aura brillé par moments, avec des gestes de classe comme son retourné acrobatique face à la Slovaquie en huitièmes, tout comme il aura souvent été en dessous, à l’image de sa demie face aux Pays-Bas également. Et le média The Athletic fait des révélations assez croustillantes sur Bellingham et sa situation dans le groupe anglais au cours de cet Euro 2024.

Bellingham, sans amis dans le groupe

La publication anglaise évoque notamment un Bellingham sans trop d’amis dans le groupe, avec Alexander Trent-Arnold comme seul joueur dont il est proche. Même s’il est vrai qu’il a quitté son pays assez jeune et n’a donc pas forcément côtoyé beaucoup d’Anglais en club, c’est assez curieux qu’un joueur de ce calibre n’ait pas réussi à se faire apprécier dans le groupe. S’il a été promu dans un groupe de leaders avec Harry Kane, Declan Rice ou Kyle Walker, le joueur du Real Madrid n’a pas forcément endossé ce costume de joueur à responsabilité dans la vie quotidienne du groupe, n’ayant par exemple presque pas parlé devant les médias, là où d’autres joueurs sont allés se confronter aux journalistes dans des moments un peu tendus.

On apprend aussi que Bellingham était attentif au moindre mot négatif dit sur lui dans les médias anglais, se plaignant parfois même, en interne, d’un empilement de critiques à son égard, pour citer les mots utilisés par le média. Une envie de tout contrôler sur le plan médiatique qui l’a probablement un peu perturbé dans sa préparation pour les rencontres. Une campagne publicitaire avec Adidas dans laquelle il était présenté comme le sauveur de la sélection anglaise était aussi assez mal passée dans le groupe des Three Lions, où on voulait justement mettre en avant un collectif plutôt que des individualités. Ambiance…