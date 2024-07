Benfica : Angel Di María va rester

Libre de tout contrat depuis le 30 juin et la fin de son aventure au Benfica Lisbonne, Angel Di María va rempiler avec le club lisboète. Comme le rapporte Record, l’Argentin de 36 ans va signer un nouveau contrat d’une saison à son retour de Copa América.

Ces dernières années, l’ancien joueur du Real Madrid, du Paris Saint-Germain et de la Juventus n’avait pas caché son désir de retourner un jour à Rosario Central, son club formateur. Malheureusement, Di María et sa famille ont reçu plusieurs menaces de la part des « narcotrafiquants » de la ville du nord-est de l’Argentine, lui indiquant qu’il n’est plus le bienvenu. L’Inter Miami avait également manifesté un intérêt.