Juventus : le tacle assassin sur Thiago Motta

La déception est à la hauteur des attentes. Limogé hier de son poste d’entraîneur de la Juventus, Thiago Motta était pourtant considéré comme le choix parfait l’été dernier lorsque les dirigeants turinois l’ont arraché à Bologne qu’il avait mené jusqu’en Ligue des Champions. Malgré un départ canon, la Juve s’est peu à peu enfoncée dans l’anonymat, entre qualité de jeu en berne et résultats décevants, avec des éliminations précoces en Ligue des Champions et en Coupe d’Italie. Éditorialiste pour Tuttosport, journal pro-turinois, Andrea Pavan a flingué le désormais ex-coach de la Vieille Dame.

« Il y a encore quelques mois, Thiago Motta était perçu comme un mélange du meilleur de Guardiola, Mourinho et Van Gaal. Aujourd’hui, c’est un entraîneur licencié, avec les pires insultes, même celles réservées à Allegri. Mais surtout, on se demande maintenant : qui pourrait bien l’embaucher après un tel désastre ? Il ne pourrait peut-être entraîner qu’une équipe de milieu de tableau en championnat français ou portugais, où la victoire n’est pas une obsession, ou peut-être en tant qu’adjoint, pour apprendre le métier. La Juventus n’avait jamais commis une telle erreur dans son histoire. Cette histoire se termine par une morale, non seulement pour Motta et la Juventus, mais pour tout le monde : arrêtons de considérer les entraîneurs comme des gourous », a-t-il écrit dans l’édition du jour. Où rebondira Thiago Motta ?