FC Barcelone : Luis Suarez troisième meilleur buteur de l'histoire du club

Titulaire ce dimanche soir lors du match contre Villarreal (34e journée de Liga), Luis Suarez a trouvé le chemin des filets en première période. Alors que le score était de 1-1, l'avant-centre uruguayen, bien servi par Lionel Messi, a envoyé une superbe frappe enroulée au fond des filets (20e).

La suite après cette publicité

Un but qui permet à «El Pistolero» d'égaler un certain László Kubala au classement des meilleurs buteurs du club catalan (194 réalisations). Mais le joueur âgé de 33 ans est encore bien loin de César Rodriguez Alvarez (232 buts) et surtout Lionel Messi (630).