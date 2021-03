Wolverhampton : Adama Traoré n'y arrive plus

La suite après cette publicité

La saison dernière, Adama Traoré faisait régulièrement les unes en Angleterre. Avec son physique pour le moins particulier pour un joueur de foot et son style de jeu dévastateur, l'ailier espagnol faisait partie des références au niveau anglais, mais aussi au niveau européen. Ce qui lui a valu d'être appelé par Luis Enrique avec la Roja, en plus d'être convoité par des grosses écuries comme Liverpool. Si la crise n'était pas passée par là, il serait probablement en train de défendre les couleurs d'un cador anglais.

Mais désormais, on est bien loin de cet Adama Traoré... Les stats parlent d'elles-mêmes. Cette saison, le joueur formé au FC Barcelone affiche 0 but et 0 passe décisive au compteur. Une ligne statistique vierge pour celui qui avait délivré 9 assists et fait trembler les filets à quatre reprises en championnat l'an dernier. Son dernier but en Premier League remonte à décembre 2019. Et au-delà des chiffres, on sent aussi des soucis dans le jeu. Du moins, c'était le cas sur la première partie de saison.

Les stats ne sont plus là... mais il reste plutôt performant dans le jeu

Une explication qui est souvent mise en avant par les médias britanniques n'est autre que l'absence de Raul Jimenez, l'attaquant de pointe mexicain avec qui il s'entendait particulièrement bien sur le terrain et qui est absent depuis plusieurs mois suite à un choc au crâne. La dynamique collective plutôt mauvaise de l'équipe de Nuno Espirito Santo, avec une animation offensive plus que laborieuse et de nombreux autres joueurs qui ne sont pas au niveau n'aident également pas. « C'est un joueur unique et on attend de grandes choses de lui », confiait récemment le tacticien lusitanien au sujet du joueur de 25 ans.

Tout n'est cependant pas à jeter pour lui, puisqu'il parvient encore à faire des différences balle au pied, surtout depuis ce début d'année 2021. C'est lui qui est à l'origine de la victoire des Wolves face à Leeds il y a un peu plus de deux semaines, avec une superbe frappe que Meslier a mise au fond de ses filets. Un but qui n'en était pas un, en somme. L'Espagnol a également rendu une très belle copie face à Newcastle le week-end dernier. Il reste aussi le deuxième meilleur dribbleur d'Europe, avec 4,2 dribbles par rencontre, et seul Lionel Messi fait mieux. Plus qu'à attendre un déclic donc...