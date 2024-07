OL : la prédiction étonnante de Jean-Michel Aulas sur Moussa Niakhaté

C’est désormais officiel, l’Olympique Lyonnais vient de boucler sa première recrue estivale. À la recherche d’un défenseur central expérimenté, le club rhodanien a frappé un gros coup sur le marché des transferts en s’offrant les services de Moussa Niakhaté contre la somme de 31 M€. En marge de son officialisation, l’ancien joueur de Nottingham Forest a livré une anecdote croustillante au sujet d’un échange remontant à 2018 entre lui et l’ex-patron de l’OL, Jean-Michel Aulas, durant lequel ce dernier avait prédit que l’international sénégalais rejoindrait les Gones.

«C’est incroyable. Quand Lyon était venu à Saint-Symphorien en avril 2018, ils nous avaient mis 5-0. C’était un de mes pires matchs, j’avais vraiment été mauvais, j’étais fautif sur les deux premiers buts. Et à la fin du match, quand on descend pour repartir dans nos vestiaires respectifs, Monsieur Aulas, qui était en béquilles à ce moment-là, serre la main aux 22 acteurs. Et quand il me serre la main, il garde ma main et il dit devant tout le monde : 'tôt ou tard, tu seras Lyonnais.' Il n’y avait pas spécialement de contact avec Lyon. Six ans après, me voilà», s’est rappelé le joueur de 28 ans sur OL Play.