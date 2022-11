Suède - Algérie : les compositions officielles

La Suède accueille l'Algérie ce samedi soir, à 20h30, à l'occasion d'un match amical (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM). Si cette confrontation aurait très bien pu avoir lieu dans quelques jours à Doha, ces deux sélections n'ont malheureusement pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde. Elles peuvent néanmoins profiter de cette trêve pour, pourquoi pas, tester de nouvelles choses. Les deux équipes ont déjà joué cette semaine. Ainsi, mercredi, les Fennecs ont concédé le nul face au Mali après avoir mené grâce à Riyad Mahrez. De leur côté, le même jour, les Blågult se sont imposés face aux mondialistes mexicains deux buts à un.

Pour signer un succès de prestige, les hommes de Djamel Belmadi débutent la rencontre en 4-3-3 avec M’Bolhi dans les cages, protégé par Atal, Mandi, Touba et Bensebaïni. Dans l'entrejeu, Bentaleb, Bennacer et Zerrouki tenteront de faire le lien vers le trio d'attaque Mahrez, Slimani, Belaïli. Pour sa part, la Suède commence en 4-4-2. Le joueur de Manchester United, Victor Lindelöf est présent dans le onze de départ au poste de défenseur central, il portera le brassard de capitaine. Emil Forsberg du RB Leipzig est également titulaire et s'occupera du flanc droit du milieu de terrain.

Les compositions

Algérie : M’Bolhi - Atal, Mandi, Touba, Bensebaïni - Bentaleb, Bennacer, Zerrouki - Mahrez (c), Slimani, Belaïli

Suède : Olsen - Holm, Lindelof (c), Hien, Augustinsson - Gustafson, Svanberg, Olsson, Forsberg - Claesson, Gyokeres