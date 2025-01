Le réveil tonitruant de Kylian Mbappé bluffe tout Madrid

Certains diront que son but n’aurait pas dû être accordé en raison d’un penalty non sifflé pour le Celta, après une faute d’Andriy Lunin sur Williot Swedberg. Mais le contre éclair de Kylian Mbappé conclu magnifiquement par le Français d’un tir du gauche dans un angle très fermé démontre que le Bondynois est de retour au premier plan après une année 2024 très difficile.

Face au FC Barcelone, en finale de Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid s’était fait humilier (5-2), mais Mbappé avait là encore inscrit un but remarqué, tout en accélération. Critiqué pour ne plus être tranchant, notamment dans ses accélérations, le capitaine des Bleus a visiblement retrouvé des jambes. De quoi ravir les fans merengues qui ont dû apprécier le message qu’il a posté sur son compte Instagram : « on ne joue pas avec le blason (du Real Madrid) ».

Mbappé s’est réveillé

En conférence de presse, Carlo Ancelotti n’a pas jubilé en raison de la nouvelle prestation mitigée de ses ouailles, mais il a confirmé le retour en force de son attaquant vedette. « Je vois un joueur qui revient à son meilleur niveau. Il y a beaucoup de continuité. Il nous a beaucoup aidés et il peut nous aider dans les prochains matches. » Du côté des médias, là encore, pas de surprise. AS a savouré le but inscrit par le numéro 9 madrilène et a lâché : « Mbappé prend les habits de Benzema ». Rien que ça.

Enfin, le spécialiste du Real Madrid pour l’émission El Chiringuito, Edu Aguirre, y est allé encore plus fort. Pour lui, Mbappé est le nouveau leader de l’équipe merengue, devant Vinicius Junior. « J’ai vu le meilleur joueur du monde des quatre, cinq dernières années qui est Mbappé. J’ai vu le Mbappé du PSG sur le plan du caractère, du leadership, de la soif de victoire. C’est le joueur qui a le plus encouragé ses coéquipiers. J’ai vu un Mbappé capitaine. Et que Mbappé dise au Bernabéu ce qu’il doit et ne doit pas faire (Mbappé a demandé au public de ne pas siffler les joueurs), ça me réjouit parce que c’est mon Mbappé. On a vu un Mbappé qui s’est réveillé. Je vois le Mbappé que j’attendais ». Décidément, 2025 a tout pour être l’année de Mbappé.