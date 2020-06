Mercato : l'OL avance sur le chantier des départs

L'Olympique Lyonnais a repris le chemin de l'entraînement afin de préparer sa finale de Coupe de la Ligue et son 8e de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus. Dans les bureaux du club rhodanien, on se concentre aussi déjà sur la saison prochaine. Avec en toile de fond le marché des transferts. Les besoins ont déjà été définis, en défense centrale notamment, et les Gones, via Bruno Cheyrou, nouveau responsable de la cellule de recrutement, sont à pied d'oeuvre.

S'il est toujours dans le flou concernant la prolongation de Memphis Depay (26 ans, juin 2021), Juninho, y voit un peu plus clair dans le sens des départs, comme l'explique L'Equipe dans son édition du jour. Le quotidien sportif confirme qu'en cas de belles offres, Houssem Aouar (21 ans) et Moussa Dembélé (23 ans) disposent d'«un droit au départ». Le directeur sportif de l'OL aimerait les conserver au regard de leur potentiel et de leurs performances, mais il connaît la réalité du marché.

Terrier, c'est 15 M€

Dans son esprit, la donne est différente pour d'autres éléments. Ainsi, Martin Terrier (23 ans), sous contrat jusqu'en juin 2022, sera peut-être le premier à quitter le Groupama Stadium. Des discussions sont en cours avec le Stade Rennais, très intéressé par son profil comme nous vous l'expliquions il y a quelques jours. L'OL a fixé son prix à 15 M€. Autre élément invité à quitter le navire selon le journal : Bertrand Traoré (24 ans).

Sous contrat jusqu'en juin 2022 lui aussi, le Burkinabé pèse lourd sur la masse salariale de l'OL (320 000€ par mois hors primes). Certaines pistes se dessinent en Espagne et en Premier League, mais rien de très concret pour le moment. Le Progrès ajoute que les jeunes Amine Gouiri (20 ans), pisté par l'OGC Nice, et Oumar Solet (20 ans), courtisé par le RB Salzbourg, pourraient eux aussi être concernés par un départ. Ca va bouger à Lyon !