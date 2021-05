OM : le coach de Flamengo en dit plus sur Gerson

La suite après cette publicité

Les négociations se poursuivent entre l'OM et Flamengo pour Gerson, le milieu de terrain du club de Rio de Janeiro. On évoque des sommes comprises entre 25 et 35 millions d'euros, en plus de divers bonus. Dans l'attente d'un dénouement favorable pour les Phocéens, seuls prétendants pour le moment, l'entraîneur du club brésilien Rogerio Ceni affirme n'être au courant de rien.

« Je ne sais pas comment se déroule la négociation, mais j’espère qu’il pourra rester. Si le conseil d’administration ne peut pas donner de réponse définitive, je n’ai pas non plus d'infos exactes sur le sujet », a lancé l'ancien portier de la sélection brésilienne dans des propos rapportés par Globoesporte. Il en sait donc plus ou moins autant que nous...