La condition de Kylian Mbappé pour prolonger au PSG

« Je suis là, je suis dans le projet pour une 4e année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, je serai là quoi qu'il arrive. Je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe ». Au micro de beIN Sports, à la mi-temps de Paris SG-Celtic mardi soir (4-0, amical), Kylian Mbappé (21 ans) rassurait tous les amoureux du club de la capitale en assurant qu'il restait pour la saison 2020/21.

Oui mais voilà, en Espagne, on a toujours un temps d'avance. Et malgré cette déclaration claire et nette, l'attaquant parisien fait la une de l'autre côté des Pyrénées. As se penche notamment sur ce dossier, rappelant que le plan se déroule comme prévu pour le Real Madrid, courtisan désigné de l'international tricolore, prêt à bondir en 2021.

Plusieurs options envisagées

À la croisée des chemins, le champion du monde 2018 lui a deux options : prolonger avec le PSG ou patienter. D'après le quotidien sportif espagnol, l'attaquant ne serait pas contre signer un nouveau bail avec les pensionnaires du Parc des Princes, à une condition. Fixer une somme, sorte de clause libératoire (procédé interdit en France, mais un accord sous seing privé reste possible), pour faciliter son départ futur.

La Casa Blanca sait que cette option est crédible et rendrait forcément plus coûteuse l'opération. Mais Florentino Pérez, qui a annoncé qu'il n'y aurait pas de grands investissements cet été, semble prêt à patienter un, voire même deux ans. Au PSG, en effet, on aimerait le conserver au moins jusqu'en juin 2022, date d'échéance de son actuel bail. Les trois parties seront-elles exaucées ? Affaire à suivre...