Le top 10 des stars les mieux payées de la planète football !

Ces dernières heures, le vent tourne pour l’Arabie saoudite, nouvelle place forte du football mondial. Si de nombreuses stars ont décidé de rejoindre le pays du Golfe, nombreuses sont celles à émettre les premiers doutes. Dans cette optique, Jordan Henderson est revenu en Europe, s’engageant en faveur de l’Ajax Amsterdam, alors qu’Aymeric Laporte s’est lui fendu d’une sortie assassine au sujet de la Saudi Pro League et du niveau d’investissement de ses dirigeants. Pour autant, le plus grand pays du Moyen-Orient avec une superficie de plus de deux millions de kilomètres carrés reste imbattable sur un domaine : l’argent. À ce titre, The Mirror propose, ce samedi, un classement des joueurs les mieux payés de la planète et le deuxième plus grand des pays du monde arabe assomme la concurrence.

La suite après cette publicité

Ainsi, quatre des dix joueurs les mieux rémunérés évoluent actuellement au sein du championnat saoudien. En tête, Cristiano Ronaldo - qui n’hésite pas à tacler la Ligue 1 pour promouvoir son nouvel environnement - est sans contestation possible le joueur le mieux loti. Avec 260 millions de dollars (soit environ 238 millions d’euros) glanés lors de l’année 2023, la star d’Al Nassr domine largement ce top 10. Le quintuple Ballon d’Or devance Lionel Messi (124 M€), aujourd’hui sous les couleurs de l’Inter Miami en MLS. Pour rappel, le champion du monde argentin reçoit des parts des revenus d’Apple et d’Adidas. Pour compléter le podium, Neymar - actuellement blessé et désinscrit de l’effectif d’Al Hilal pour faire place à Renan Lodi - totalise de son côté 103 M€ sur la précédente année.

À lire

Mbappé lance idéalement le PSG face à Orléans !

CR7 sans concurrence, Mbappé au pied du podium !

Juste derrière le Brésilien, bien aidé par ses nombreux partenariats (Puma, Konami, Red Bull…), Kylian Mbappé (25 ans) n’est pas non plus à plaindre. Alors que nous vous révélions en exclusivité un accord trouvé avec le Real Madrid, la star parisienne a, de son côté, empoché la modique somme de 101 millions d’euros. Un montant quasiment équivalent à celui perçu par Karim Benzema en Arabie saoudite. De retour à Al Ittihad après 17 jours d’absence, l’ancien attaquant du Real Madrid complète ainsi le top 5 avec environ 98 millions d’euros touchés. Bien moins rémunérés que ces cinq premiers noms, Erling Haaland aurait, de son côté, récolté 53 millions d’euros du côté de Manchester City.

La suite après cette publicité

Pour le reste, Mohamed Salah - actuellement à la CAN et forfait pour les deux prochains matches de l’Egypte en raison d’une blessure aux ischios-jambiers - est lui à la tête de 48 millions d’euros, soit un de plus que son ancien coéquipier à Liverpool, Sadio Mané (47 millions d’euros), désormais à Al Nassr. Leader offensif de Manchester City, Kevin de Bruyne, qui a décroché un contrat de sponsoring avec McDonald’s en mars dernier, pointe lui à la 9e place avec une rémunération annuelle estimée à 35 millions d’euros. Enfin, pour clôturer ce classement, le nouveau buteur du Bayern Munich, Harry Kane, fort d’un partenariat pluriannuel avec Fanatics et d’une rémunération copieuse en Bavière, est lui pointé à 33 millions d’euros. Des sommes folles confirmant la puissance financière de l’Arabie saoudite. À noter également l’absence de joueurs liés au Real Madrid ou encore au FC Barcelone dans ce classement. Un constat qui pourrait rapidement devenir obsolète si les Merengues venaient à officialiser l’arrivée de Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland…

Le top 10 complet des stars les mieux payées

1. Cristiano Ronaldo (Al Nassr) : 260 millions de dollars (238 millions d’euros)

La suite après cette publicité

2. Lionel Messi (Inter Miami) : 135 millions de dollars (123 795 871,92 euros)

3. Neymar (Al Hilal) : 112 millions de dollars (102 704 723 euros)

4. Kylian Mbappé (PSG) : 110 millions de dollars (100 870 710,46 euros)

5. Karim Benzema (Al Ittihad) : 106 millions de dollars (97 202 684 euros)

La suite après cette publicité

6. Erling Haaland (Manchester City) : 58 millions de dollars (53 186 374 euros)

7. Mohamed Salah (Liverpool) : 53 millions de dollars (48 601 342 euros)

8. Sadio Mané (Al Nassr) : 52 millions de dollars (47 684 335 euros)

9. Kevin de Bruyne (Manchester City) : 39 millions de dollars (35 763 251 euros)

10. Harry Kane (Bayern Munich) : 36 millions de dollars (33 012 232 euros)