Le Torino officialise le départ d'Andréa Belotti

Il n'a pas souhaité prolonger l'aventure. Après 7 saisons passées au Torino, Andréa Belotti s'en va, libre. L'attaquant international italien de 28 ans (44 sélections, 12 buts) était arrivé de Palerme en 2015. En 251 matches à Turin, le champion d'Europe a inscrit 113 buts et délivré 28 passes décisives. Gêné par plusieurs blessures, il n'a disputé que 22 matches de Serie 1 l'an passé, inscrivant tout de même 8 buts.

Le club a publié un message d'adieu pour son joueur. «Chère Andrea, nous prenons note de votre décision de vous lancer dans une nouvelle expérience, à partir d'aujourd'hui nos chemins se séparent. Nous avons vécu sept saisons ensemble, ce qui dans le football moderne représente un lien très fort, partageant toujours avec la même passion joies et souffrances, émotions et déceptions. Nous vous remercions pour tout ce que vous nous avez donné, fiers de l'apport de tout ce que vous êtes devenu pour le Taureau et nous vous saluons et vous souhaitons bon courage pour la suite de votre carrière.»